Stiri pe aceeasi tema

- Motivele pentru care un barbat din Alba va ajunge in fața judecatorilor: A distrus mai multe ”pacanele” și a furat bautura Un barbat din Alba care a disturs doua aparate de jocuri de noroc, de tipul ”pacanele”, dar a și furat mai multe sticle cu alcool, va ajunge in fața judecatorilor. Mai exact, acesta…

- Abia in urma cu cateva zile, dosarul 10 August a fost trimis in judecata. E vorba despre 16 jandarmi, printre care si fosta conducere a Jandarmeriei. Toti sunt acuzati de reprimarea protestatarilor pasnici.

- Procuratura Generala (PG) anunța ca șase foste angajate ale Banci de Economii (BEM), au fost condamnate dupa ce au delapidat de pe conturile clienților peste 1.000.000 lei, urmare a unui dosar penal trimis in judecata de Procuratura raionului Dubasari, transmite Realitatea.md . „Dosarul a fost trimis…

- La data de 17 iulie, in jurul orei 08.00, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs in comuna clujeana Poieni, la intersecția dintre DN1 E60 și DJ764B. Mai exact, accidentul s-a produs in zona barierei de la Valea Draganului. Din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost solicitați sa intervina, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe raza localitații Poieni, pe DN1E60, la intersecția cu drumul ce duce spre localitatea Valea Draganului. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare…

- Romania a mai facut un pas spre eliminarea birocrației și a statului la cozi in fața ghișeelor, cu dosarul cu șina in brațe! Legea inițiata de deputatul liberal George Tuța a intrat in vigoare și, incepand cu luna aceasta, instituțiile publice nu mai au voie sa ceara copii dupa avizele sau documentele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva europarlamentarului PSD Claudiu Manda, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii ca persoana cu functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii…