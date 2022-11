Stiri pe aceeasi tema

- De cand a fost imprumutat in Serie B la Genoa, Radu Dragușin a inceput sa stranga tot mai multe meciuri ca titular. Conform seriebnews.com, fundașul roman a intrat in vizorul unei echipe calificate in optimile de finala ale UEFA Champions League.

- Olimpiu Morutan, gol pentru Pisa. Internationalul roman a deschis scorul in partida cu Cagliari, dupa ce a profitat de o gafa uluitoare a unui adversar. Cagliari – Pisa s-a terminat 1-1. Olimpiu Morutan a inceput sa marcheze pe banda rulanta pentru Pisa. Morutan a deschis scorul in partida pe care echipa…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…

- Standard Liege – Anderlecht a fost oprit in minutul 63, dupa ce ultrasii oaspetilor au aruncat cu torte. In acel moment, scorul era 3-1 pentru echipa lui Denis Dragus. Internationalul roman a fost titular la Standard. In minutul 56 al partidei, Standard Liege a marcat al treilea gol, iar ultrasii de…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…