Un cetăţean român a dat în judecată Portugalia la CEDO, din cauza situaţiei din închisori Statul portughez va trebui sa "preconizeze adoptarea de masuri generale (...) pentru ca detinutii sa poata beneficia de conditii de detentie conforme articolului 3 al Conventiei" europene a drepturilor omului, care interzice "tratamentele inumane si degradante", subliniaza institutia paneuropeana intr-un comunicat citat de Agerpres.



Aceste recomandari au fost formulate intr-o hotarare emisa marti de Curtea cu sediul la Strasbourg, pe marginea plangerii formulate de un cetatean roman cu privire la conditiile de detentie din doua inchisori portugheze. Arestat in 2012 si condamnat la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat,marți, Portugalia sa plateasca 15.000 de euro fostului prizonier Daniel Petrescu, pentru tratament inuman și degradant. De asemenea, CEDO a cerut Lisabonei sa ia masuri astfel încât deținuții sa beneficieze de condiții de detenție…

- Autoritatile din China au arestat in orasul Guangzhou din sudul tarii un cetatean din Belize, banuit de implicare in afacerile interne ale tarii in Hong Kong, relateaza sambata agentia Reuters,...

- Naționala de fotbal sub 18 ani a Romaniei va participa, in perioada 7-11 decembrie, la un turneu de pregatire din Portugalia, impotriva a trei echipe. Selecționata pregatita de Daniel Oprescu va intalni reprezentativele similare ale Portugaliei, Spaniei și Turciei, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Tot in prezenta cauza, Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant,…

- Daune morale de zeci de mii de euro primite de un aradean, dupa ce a condus beat un tractorVa primi despagubiri deoarece nu a avut dreptul sa se apere! Sentința a fost data de Curtea de Apel Timisoara, care a decis ca un barbat din Arad sa primeasca daune morale de 32.000 de euro deoarece nu a beneficiat…

- Profesorul roman Marius Balo, care executa 8 ani de inchisoare in China, va fi transferat intr-un penitenciar din țara, a anunțat Ministerul Justiției. Curtea de Apel Cluj a dispus recunoasterea...

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca profesorul Marius Balo, care ispaseste o pedeapsa de 8 ani de inchisoare in China, urmeaza sa fie transferat intr-un penitenciar din Romania. Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, Curtea de Apel Cluj a dispus marti recunoasterea pedepsei aplicate de…

- ■ inculpatul l-a ucis pe prietenul nepoatei ■ el este dator statului cu 2.200 de lei ■ decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bacau ■ Un barbat in virsta de 83 de ani, din localitatea Roznov, inculpat dupa ce l-a ucis pe prietenul nepoatei, a fost aspru pedepsit de […] Articolul…