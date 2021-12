Fostul ofițer CIA Milt Bearden, celebru dupa ce a a activat in spațiul ex sovietic, va fi consultant pentru urmatorul film regizat de Bobby Paunescu intitulat ”Fantomele”. In varsta de 81 de ani, Bearden a mai lucrat in calitate de consultant pentru filmele ”Ronin”, ”Meet the Parents” (Un socru de coșmar) ori ”The Good Sheperd” cu Robert de Niro ori ”Charlie Wilson’s War” (Tom Hanks). Fostul spion a participat la realizarea unor celebre documentare precum Secret Warriors (Discovery Channel), Covert Action (BBC), The Power of Nightmares (BBC2), and Heroes Under Fire (The History Channel). ”Fantomele”,…