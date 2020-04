Un celebru DJ va mixa pe Arcul de Triumf

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul francez Bob Sinclar va sustine luni, de pe Arcul de Triumf din Paris, un concert exceptional, organizat cu scopul de a strange fonduri pentru a sprijini lupta impotriva noului coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului prin intermediul unui mesaj publicat pe retelele de socializare,…

- "Spectacolul live va incepe la ora 20.02, imediat dupa aplauzele pentru cadrele medicale si va fi transmis in direct (...). Contam pe prezenta voastra virtuala si pe donatiile voastre", este mesajul de pe platforma Cercle Music care produce si retransmite concerte de muzica electronica din locuri inedite. …

- Gica Popescu a postat pe contul de Facebook poze cu cele trei stadioane din Bucuresti, Steaua, Rapid si Arcul de Triumf, aflate in constructie. Fostul international roman, alaturi de Ministrul Sportului, Ionut Stroe, au vizitat cele trei arene, anunța MEDIAFAX.Gica Popescu a ramas impresionat…

- SALVEZ CU POVEȘTI, o noua campanie umanitara Salvați Copiii. Donați in favoarea copiilor prin SMS la 8847. Extinderea pandemiei cauzate de SARS-CoV-2 in Romania vulnerabilizeaza o data in plus pe cei 1.300.000 de copii care traiesc in conditii de saracie si excluziune sociala si ale caror drepturi la…

- Pentru medicii din Iasi Asociatia Trei Vieti si Asociatia Industrii Creative prin Rocanotherworld au lansat #FondulDonatorilor, un demers comun pentru sustinerea medicilor din spitalele iesene. Cele doua entitati au lansat apelul pentru contributiile la Fondul Donatorilor duminica, 22 martie. Acest…

- Stadioanele Ghencea, Arcul de Triumf și Rapid se modernizeaza pentru EURO 2020, iar cele trei arene prind contur. Compania Naționala de Investiții a publicat pe contul de Facebook trei filmulețe cu cele trei stadioane. Stadion GHENCEA Stadionul din Ghencea este in stadiul cel mai avansat, deja fiind…