- Cea mai mare parte a carierei si a petrecut o la UTA Arad, Politehnica Iasi si Poli Timisoara.Ionut Popa, fost antrenor la Poli Iasi, a incetat din viata la data de 25 iunie 2020.Toata suflarea alb albastra este in doliu.Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Ionut Popa , este postarea de pe pagina de Facebook…

- Starul care l-a interpretat pe Bilbo Baggins in „Stapanul Inelelor” s-a stins din viața. Actorul Ian Holm a murit la varsta de 88 de ani, la Londra, relateaza The Guardian. Potrivit acestora, agentul actorului a explicat intr-un comunicat de presa cauza decesului și faptul ca starul a fost intotdeauna…

- O tanara speranța a fotbalului romanesc, in varsta de doar 19 ani, a murit sambata seara, intr-un accident rutier foarte grav. Coliziunea a avut loc in județul Teleorman, in care tanarul, alaturi de alți doi oameni, și-au pierdut viața.

- Actorul și comediantul Jerry Stiller, celebru pentru rolurile din „Seinfeld” și „The King of Queens”, s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Anunțul a fost facut de fiul sau, actorul Ben Stiller, pe pagina sa de Twitter. „Sunt trist sa va anunț ca tatal meu, Jerry Stiller, s-a stins din viața,…

- In data de 4 Mai 1955 s-a stins din viața, la Paris, marele compozitor roman George Enescu (n. 19 august 1881, Liveni, Botoșani). A fost un compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor, pe buna dreptate considerat cel mai mare muzician roman. Debutul, in calitate de compozitor, il face in ziua…

- Barbatul s-a stins din viata la varsta de 52 de ani, in locuinta sa din Daytona Beach, Florida, Statele Unite ale Americii, scrie CNN . Colegii actorului au alertat Politia, ingrijorati pentru ca Dimitri Diatchenko nu le-a mai raspuns la telefon si nici la mesaje de mai multe zile. Unul dintre acestia…

- Brian Dennehy, actorul cunoscut pentru roluri din filmele "Cocoon" si "First Blood", a murit la varsta de 81 de ani, miercuri noaptea. Vestea ca Brian Dennehy a murit a fost data de familia actorului american....