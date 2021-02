Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vaccinare, barbatul a ramas in atenta monitorizare a personalului medical, nu a manifestat reactii adverse, iar in acest moment se afla la domiciliu, fara ca starea de sanatate sa i fie afectata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…

- Presedinte ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a fost inoculat luni, cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, intr-un spital din Delaware. Momentul injectarii serului a fost transmis in direct la televiziune, transmite tvr.ro. Joe Biden: "Prioritatea mea numarul unu este de a face in…

- Preotul Gheorghe Gotea a primit duminica cea mai inalta distinctie a Mitropoliei Clujului. Crucea Transilvana i-a fost acordata de Inaltpreasfintitul Parinte Andrei pentru intreaga activitate pastoral-misionara și administrativa desfașurata in cei 45 de ani de preoție, dintre care 14 ca protopop…

- Manastirea Nechit din jud. Neamț a primit fragmente din moaștele sfinților Simeon (care l-a ținut in brațe pe Hristos Domnul), Serafim de Sarov și din ale Sfintei Iuliana din Lazarevo. Moaștele au fost așezate spre inchinare credincioșilor in biserica așezamantului monahal in prima zi a anului, vineri,…

- Patru spitale raionale și centrul COVID-19 din Capitala au fost ultimele destinații ale campaniei ”Avem grija de dumneavoastra”, desfașurata de partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei.

- Oana Zavoranu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de Mihai Traistariu, despre care are numai vorbe bune. Acesta a confirmat totul și a recunoscut ca cererea a avut loc atunci cand vedeta se afla in divorț cu Pepe.„Da, s-a intamplat acum vreo 10 ani cand Oana era in divort cu Pepe, era in discutiile…

- Un gorjean care a mers la urne beat, și-a dat jos masca și a sunat la 112 a primit o amenda record de 2.500 de lei. Polițiștii gorjeni anunța ca in cele noua ore de la deschiderea secțiilor de vot nu s-au inregistrat incidente care sa afecteze alegerile. Totuși, polițiștii din Targu…

- Pe data de 1 Deecembrie, de la ora 20:30, romanii au sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei, cu o ediție speciala a emisiunii Vocea Romaniei, pe Pro TV. Tudor Chirila a izbucnit in plans Astfel ca foști antrenori din cele noua sezoane “Vocea Romaniei” s-au intalnit și au pregatit o sarbatoare a muzicii,…