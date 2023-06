Stiri pe aceeasi tema

- Un castel din Arhipelagul Shetland este scos la vanzare pentru suma de 30.000 de lire sterline. Suma este modica, insa viitorul proprietar va fi nevoit sa achite milioane de lire pentru reabilitarea cladirii.

- In timp ce in București apartametele au un preț mediu/mp cat cele mai accesibile din Cluj-Napoca, orașul de pe someș crește pretențiile, iar prețul e cu aproximativ 1.000 de euro mai mare fața de Capitala.

- Noul model de pașaport a fost pus astazi in circulație. Documentul a fost prezentat de catre directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu și șeful Centrului de producere al ASP, Gheorghe Tricolici.

- Renovarea locuintei in aceasta perioada a devenit aproape o misiune imposibila, in contextul in care muncitorii calificați sunt plecați in strainatate, iar cei care mai sunt in țara deja sunt prinși in alte proiecte. Așadar, cat costa manopera pentru renovarea unui apartament de trei camere, in 2023.…

- O fosta fortareața medievala din Franța, care dateaza din secolul X, a fost scoasa la vanzare cu aproximativ 18 milioane de euro, iar printre vecinii din zona se numara mai multe vedete americane precum Brad Pitt.