Un cartier din municipiul Petroșani, declarat zonă specială de siguranță publică Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara a decis vineri, 18.09.ac, ca un cartier din municipiul Petroșani sa fie declarat zona speciala de siguranța publica. In scopul prevenirii unor fapte antisociale, efective marite de ordine publica, formate din polițiști, jandarmi si polițiști locali au patrulat, la acest sfarșit de saptamana, in cartierul Colonie, din Petroșani. Misiunea forțelor de ordine este aceea de a asigura masuri de ordine si siguranta publica specifice, in scopul prevenirii si a combaterii faptelor care aduc atingere vietii si integritatii corporale,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile desfasurate fac parte din Programul national de prevenire a infractiunilor comise contra patrimoniului si Campania nationala de educatie rutiera ,,Alege viata ".In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu cei ai Biroului Rutier…

- Angajații DSPSA lucreaza de zor pentru aplicarea masurii de redeschidere a locurilor de joaca din municipiul Botoșani. Masura a fost dispusa, conform atribuțiilor legale specifice acestei perioade, de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) pe data de 9 septembrie.

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR RAMNICENI La data de 16 august a.c., polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu polițiști locali au desfașurat o acțiune punctuala pe raza municipiului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, siguranța…

- Aproape 150 de sancțiuni au fost aplicate, saptamana aceasta, in cadrul activitaților desfașurate de forțele de ordine, cu scopul prevenirii raspandirii noului coronavirus. Se anunța acțiuni de amploare și in acest weekend. „De la inceputul acestei saptamani, au fost desfasurate zilnic actiuni de verificare…

- Ziarul Unirea Concluzia Curții de Conturi in urma controlului din municipiul Sebeș: Resursele alocate prevenirii raspandirii noului coronavirus au fost cheltuite in conformitate cu scopul și obiectivele prevazute Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Alba, a desfașurat in perioada 18-26…

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a anuntat, marti, instituirea unor dispozitive speciale de politisti de ordine publica, mascati si jandarmi in urma uciderii liderului clanului Duduianu."Am instituit, inca de azi-noapte, dispozitive speciale de siguranta publica in sectoarele 5,…

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a anuntat, marti, instituirea unor dispozitive speciale de politisti de ordine publica, mascati si jandarmi in urma uciderii liderului clanului Duduianu. "Am instituit, inca de azi-noapte, dispozitive speciale de siguranta publica in sectoarele 5, respectiv…

- La fata locului s au deplasat 28 de politisti de ordine publica, investigarea criminalitatii economice, criminalistica si rutiera pentru efectuarea primelor verificari. Aseara politisti, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, s au autosesizat, in urma unui apel la 112, efectuat in…