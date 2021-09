In criza de atacanți la naționala, salvarea vine de la un …camerunez! Serges Ekollo, varful de 23 de ani al celor de la FC Buzau, trage tare la antrenamente pentru a ajunge printre “tricolori”. Și-a propus sa se casatoreasca cu o romanca, sa-și ia cetațenia și in 3-4 ani sa joace pentru prima noastra reprezentativa. “Vreau sa ma casatoresc in Romania, sa traiesc aici, viața este mai ușoara aici, am fost in multe țari, nu este așa ca aici. Vreau sa imi iau cetațenia romana și peste 3-4 ani sa ajung sa joc la naționala Romaniei. Daca joc bine și sunt serios, am toate șansele” – Serges Ekollo, atacant…