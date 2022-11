Stiri pe aceeasi tema

- Un bust al fostului lider taranist Corneliu Coposu a fost dezvelit la Alba Iulia sambata, cu ocazia implinirii a 27 de ani de la trecerea la cele vesnice a "Seniorului", in cadrul unui eveniment la care au fost prezenti Episcopul auxiliar de Alba Iulia si Fagaras, Cristian, primarul municipiului…

- Cine a fost Marie Curie. Este un nume celebru in randul oamenilor de știința ai lumii. Reputata cercetatoare a fost prima femeie distinsa cu un Premiu Nobel și, totodata, singura femeie care a caștigat doua Premii Nobel. Care este istoria de viața a savantei. Ce a facut in timpul Primului Razboi Mondial.…

- Timp de patru zile, la Alba Iulia, are loc Centenarul Incoronarii, evenimente care evoca actul istoric prin care Romania Mare și-a afirmat suveranitatea. Cu acest prilej, Catedrala Reintregirii, unica biserica din țara construita special pentru un eveniment, iși serbeaza și ea centenarul. Catedrala…

- Trei documentare de film istoric in proiecție la Alba Iulia, de “Centenarul Incoronarii Reginei Maria și a Regelui Ferdinand” Cele trei documentare istorice produse independent de Chainsaw Film Productions ilustreaza atat istoria moderna a Romaniei inaintea Primului Razboi Mondial pana in zilele noastre,…

- Vizibilitatea este redusa din cauza cetii, luni dimineața, pe drumuri din patru județe, intre care și Brașovul. Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis, luni dimineata, o atenționare nowcasting Cod galben de ceata pentru patru judete din Transilvania , intre care și Brașovul. Atenționarea…

- Avram Iancu, conducator al Revolutiei romane din Transilvania de la 1848-1849 si al armatei populare din Transilvania, s-a nascut la Vidra de Sus, in 1824, potrivit volumului „Dictionar biografic de istorie a Romaniei” (Editura Meronia, 2008). Nascut intr-o familie de moti instariti, Avram Iancu a urmat…

- Este mesajul IPS Borys Gudziak, Arhiepiscop și Mitropolit de Philadelphia (SUA) pentru greco-catolicii ucraineni, care a vizitat in acest week-end Arhieparhia de Alba Iulia și Fagaraș. Acesta a susținut o conferința pe tema razboiului din Ucraina și despre modul in care acesta schimba lumea, in biserica…

- Borys Gudziak, Arhiepiscop și Mitropolit de Philadelphia pentru greco-catolicii ucrainieni, in vizita la Blaj. Program Borys Gudziak, Arhiepiscop și Mitropolit de Philadelphia (SUA) pentru greco-catolicii ucrainieni, va vizita, in zilele de 3 și 4 septembrie 2022, Arhieparhia de Alba Iulia și Fagaraș,…