- ACȚIUNE DE VERIFICARE A TRANSPORTULUI DE PERSOANE In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Rutier Mureș și cei ai Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au desfașurat, pe raza localitații, o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.…

- Acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș in zona Dealul Florilor, in urma unui apel venit prin 112. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil a fost ințepata de o albina, zona intepaturii inflamandu-se iar persoana ințepata prezentand o stare generala precara. „Salvatorii…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tarnaveni asigura masuri PSI la un accident rutier care a avut loc in localitatea Haranglab, comuna Mica. Doua microbuze, in care se aflau 5 persoane, s-au ciocnit, in urma impactului cinci persoane fiind ranite. Dintre acestea, 4 persoane sunt…

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni din județ se afla in prezent 93 de persoane in creștere cu 7 persoane fața de ziua precedenta. Toți refugiații sunt cazați in casuțele modulare de la Radauți. In taberele din județ mai sunt disponibile acum 861 de locuri de cazare. The post A…

- Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Firiza, jud Maramures. Apelul venit prin 112 ne-a anuntat despre un accident a unui motociclist enduro intr-o zona greu accesibila. Echipajele Salvamont s-au deplasat la fata locului, au acordat primul ajutor victimei si ulterior s-a procedat la…

- Salvamontistii maramureșeni intervin in aceasta seara in zona Vf. Poloninca, foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf. Poloninca foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Barbatul de 63 ani care a sunat la 112, cioban la o stana din zona , acuza…

- Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures intr-o zona cu acces dificil in preajma localitatii Curtuiusu Mare, jud Maramures. Barbatul in varsta de 57 ani, plecat la cules ciuperci s-a ratacit in zona de padure dintre Curtuiusu Mare si Valea Chioarului. Apartinatorii au solicitat…