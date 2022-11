Stiri pe aceeasi tema

- Alpe Adria Cup a anunțat ca extrema ehipei SCM OHMA Mozzart Timisoara Nikola Gajic este jucatorul lunilor septembrie și octombrie. Gajic a avut medii de 15.0 puncte, 9.3 recuperari, 3.3 pase decisive și 1.3 intercepții, in cele trei partide jucate de SCM OHMA Mozzart Bet pana acum in aceasta competiție…

- Timișoara gazduiește maine un meci din cupele europene de baschet la 3613 zile distanța de precedentul. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intalnește miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, la sala Constantin Jude, formația Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Spisski Rytieri este semifinalista…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, cu formația Spisski Rytieri (Slovacia), in Grupa D din Alpe Adria Cup. Partida va avea loc la sala Constantin Jude. Pentru echipa timisoreana va fi al treilea meci in competiție, dupa ce la 22 și 23 septembrie, in turneul de la…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri seara in sala „Constantin Jude” in Alpe Adria Cup. Tinand cont ca actuala echipa e continuatoarea lui „Elba” (numita apoi si BCM Elba sau BCT, printre altele), pentru „lei” este o revenire in eurocupe dupa aproape un deceniu. Adversara banatenilor va fi…

- Timișoara continua parcursul perfect in meciurile oficiale din acest sezon, impunandu-se la prima apariție in noua stagiune a LNBM, asta dupa cele doua victorii din Alpe Adria Cup. Un partial de 19-2 a ajutat gruparea alb-violeta sa se desprinda in sfertul secund al partidei cu CSM Focsani, perioada…

- Echipa de baschet a Timisoarei pleaca miercuri spre Croația pentru primele partide oficiale ale sezonului 2022/2023. Alb-violeții vor disputa doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Mai mult, SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara este prima formație din Romania inscrisa in…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara și Universitatea de Vest au devenit oficial parteneri. Intelegerea valabila pana in anul 2026 include mai multe componente: sportiv, educațional și de infrastructura. Un scop vizat e dezvoltarea sportului de masa prin atragerea de noi practicanti. Evenimentul de semnare…