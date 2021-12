Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Noua Zeelanda au deschis o ancheta dupa ce un barbat s ar fi vaccinat impotriva COVID 19 de pana la 10 ori intr o zi, potrivit media locale, informeaza agentia DPA sambata, 11 decembrie.Se banuieste ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane, a relatat…

- Autoritatile sanitare din Noua Zeelanda au deschis o ancheta dupa ce un barbat s-ar fi vaccinat impotriva COVID-19 de pana la 10 ori intr-o zi, potrivit media locale, informeaza agentia DPA sambata, potrivit Agerpres. Se crede ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane,…

- Autoritatile din Sibiu au argumentat de ce președintele Klaus Iohannis si soția sa, Carmen Iohannis, nu au fost sanctionati pentru ca nu au purtat masca de protectie pe strada, desi acest lucru era obligatoriu prin decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). In raspunsul adresat…

- Un medic din Germania se confrunta cu acuzații penale, dupa ce ar fi vaccinat nu mai puțin de 20.000 de persoane contra coronavirus, dar folosind un ser propriu, dezvoltat chiar de el. Circa 200 de persoane stateau la coada duminica, 28 noiembrie, in fața centrului de vaccinare improvizat, cand poliția…

- Autoritațile au in plan reglementarea legislativa prin care este introdusa obligativitatea certificatului verde la locul de munca, astfel incat masura sa poata fi implementata inainte de Craciun. Potrivit surselor citate, in discutiile pe care premierului Nicolae Ciuca le-a avut sambata cu ministrul…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a repartizat peste 6.600 de flacoane de Remdesivir in 69 de spitale care trateaza pacienti cu COVID-19. Totodata, a fost incheiat un nou contract pentru achizitia a peste 1.400 de flacoane de Tocilizumab, medicament utilizat la pacientii cu forme severe ale…

- Autoritațile vamale din Olanda au capturat, in ultima saptamana, o cantitate uriașa de cocaina in portul Rotterdam, venita din mai multe țari din America Latina. Ultima captura, de 520 kilograme de droguri, in valoare de 39 de milioane de euro, era ascunsa in saci, intr-un transport de produs rezidual…

- Un capitan roman de nava a fost arestat in Franța, impreuna cu tot echipajul sau format din cetațeni ruși, ucraineni, filipinezi și etiopieni. Autoritațile franceze au percheziționat nava in portul Dunkerque din nordul Frantei și au dat peste o cantitate impresionanta de cocaina: peste o tona, in valoare…