Ușa de protocol a Primariei Cluj-Napoca a fost aprinsa sambata seara, in jurul orei 20.00, de un barbat care a folosit o sticla cu benzina, transmite stiridecluj.ro.

Un barbat in varsta de 41 de ani a fost adus la Spitalul Cinic de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi, dupa ce a fost diagnosticat cu malarie, in urma cu trei saptamani el revenind dintr-o calatorie in Camerun.

Un barbat in varsta de 33 de ani, care conducea un autoturism, desi avea carnetul suspendat, a fost arestat preventiv, sambata, pentru ca a parasit locului accidentului pe care l-a provocat in Timisoara si in urma caruia o femeie de 45 de ani a fost grav ranita.

O explozie a avut loc vineri intr-o locuinta din Calan, judetul Hunedoara, iar in urma acesteia, pompierii au depistat un barbat de aproximativ 60 de ani, inconstient. Acesta a fost transportat de urgenta la spital. Deocamdata nu se stie cauza exploziei, anunța news.ro.

Un barbat a fost arestat preventiv in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti, dupa ce ar fi promis mai multor persoane, in schimbul unor sume de bani, ca poate influenta procurori si judecatori pentru a dispune solutii favorabile in dosarele in care acestia sunt implicati, a informat, vineri,…

Un barbat de 71 de ani din județul Iași a ajuns la spital cu trei mușcaturi de șarpe. Aceasta a fost tratat la UPU și apoi internat.

Un barbat din Pitesti a fost retinut de politisti dupa ce a jefuit o prostituata. Pitesteanul a platit-o pe femeie cu 200 de lei pentru a avea relatii intime cu ea, iar la plecarea din apartamentul in care a mers cu aceasta si-a luat inapoi banii si inca 600 de lei pe care femeia ii avea in casa,…

Un barbat de 41 de ani a decedat, luni, la Bolotesti, dupa ce a cazut din cupa unui excavator cu care se executau lucrari pe un drum public din localitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.