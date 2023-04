Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unui restaurant tip fast-food a fost taiat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, de un barbat, dupa un conflict spontan. In urma atacului, angajatul a fost dus la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat.„La data de 21 aprilie, in…

- Un incident violent ce a avut loc la finele lunii martie, pe o strada din București, este investigat de catre polițiștii bucureșteni. Marți, s-au facut percheziții in acest caz. Au aparut și imagini cu episodul șocant ce a avut loc in strada. Poliția Capitalei a anunțat ca marți, 11 aprilie, polițiști…

- Actrița Monica Odagiu a fost implicata duminica dupa-amiaza intr-un grav accident rutier, soldat cu moartea unui pieton. Potrivit primelor informații, un barbat care traversa neregulamentar a fost lovit in plin de mașina condusa de actrița.Actrița Monica Odagiu a lovit mortal un barbat de 35 de ani…

- Monica Odagiu, implicata intr-un accident mortal in București! Conform primelor informații aparute in presa, se pare ca barbatul traversa neregulamentar strada și a fost lovit in plin de mașina actriței. Actrița a lovit mortal un barbat care traversa neregulamentar strada, in apropiere de Sala Palatului.…

- Un barbat a fost gasit mort luni dupa-amiaza in Dambovița, in Sectorul 3, a anunțat Poliția Capitalei, anunța Mediafax.Polițiștii de la Secția 13 au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat se afla pe cursul apei Dambovița, in zona Sectorului 3. Fii la curent cu cele…

- Anul acesta se implinesc 150 de ani de la moartea marelui patriot inflacarat, un luptator neobosit pentru formarea și consolidarea statului nostru național. Este vorba despre Alexandru Ioan Cuza, unul dintre cei mai populari domnitori pe care țarile romane i-a avut. Casa de Monede, lider in Romania…

- Polițiștii din București au descins, joi, la mai multe adrese din Bucureași intr-un dosar de proxenetism. Potrivit unor surse judiciare, au fost vizate 3 saloane de pe strazile Agricultori, Soimari și Litoralului. Cei 17 banuiți de fapte ilegale nu sunt cunoscuți și nu au cazier. Fii la curent…