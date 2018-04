Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cerceteaza un barbat, care a alarmat autoritatile ca ar avea un bagaj cu "explozibil" asupra sa, sesizare care nu s a confirmat. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, la data de 18.04.2018,…

- Un copil in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei, scrie AGERPRES.Potrivit sursei citate, in jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ…

- Enel Energie Muntenia a relocat magazinul Nord din București, pentru a fi mai aproape de clienți, intr-un spațiu mai prietenos și mai ușor accesibil, situat la primul etaj al cladirii Globalworth Plaza, pe Șoseaua Pipera 42. Programul de lucru al noului magazin Enel este de luni pana vineri intre orele…

- Polițiștii au reținut un barbat de 45 de ani, din București, suspectat ca, în urma cu o saptamâna, a incendiat opt mașini în Capitala. Barbatul a fost prins la o saptamâna de la incendierea autoturismelor. În acest interval, Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației…

- Politia Capitalei cere sprijin pentru identificarea unui suspect Suspectul surprins de camerele de luat vederi. Sursa: Politia Capitalei. Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea unui barbat care este principalul suspect în comiterea infractiunii de distrugere calificata prin…

- Și la creditele de refinantare credite de consum in lei Bucuresti, 02.04.2018 - CEC Bank continua pana la data de 30 iunie a.c. campania promotionala la creditele de nevoi personale si la cele de refinantare a creditelor de consum cu dobanda fixa. In cadrul campaniei, clientii persoane fizice pot…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei…

