- „Vaccinurile salveaza vieti si, desi majoritatea personalului si rezidentii caminelor de batrani sunt in prezent vaccinati, trebuie sa facem tot posibilul pentru a reduce in continuare riscul”, a declarat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, intr-un comunicat. Protejarea caminelor de batrani Obligativitatea…

- Boris Johnson a anuntat luni ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de varianta Delta, aparuta initial in India, relateaza AFP. ''Suntem foarte preocupati…

- Britanicul William Shakespeare, devenit cunoscut in toata lumea dupa ce a fost primul barbat vaccinat cu serul de la Pfizer-BioNTech impotriva noului coronavirus, a murit in urma unei afectiuni fara legatura cu acesta, relateaza DPA. Poreclit ''Bill'', barbatul in varsta…

- William Shakespeare, in varsta de 81 de ani, a murit saptamana trecuta, pe 20 mai 2021.El a devenit la sfarșitul anului trecut a doua persoana din Marea Britanie vaccinata cu Pfizer impotriva noului coronavirus. Shakespeare se alatura atunci, pe 8 decembrie 2020, lui Margaret Keenan, in varsta de 90…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a explicat, vineri, la TVR , ca durata de eficiența a vaccinurilor anti COVID-19 este in jur de 8 luni. Valeriu Gheorghița a precizat ca evoluția naturala a anticorpilor este de scadere progresiva in timp, dar asta nu…

- Majoritații adulților cu varsta sub 40 de ani li se va oferi o alternativa la vaccinul Oxford-AstraZeneca din cauza unei legaturi a acestuia cu cheaguri de sange rare. Profesorul Wei Shen Lim, de la Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare (JCVI), a declarat: “Siguranța ramane prioritatea noastra…

- Categoria de varsta de peste 50 de ani, din Marea Britanie va primi a treia doza a unui vaccin impotriva Covid-19, in toamna acestui an. Prin aceste eforturi, autoritatile locale incearca sa elimine complet riscul de infectare cu noul coronavirus pentru persoanelele de peste 50 de ani inainte de Craciun,…

- O singura doza a vaccinului Oxford-AstraZeneca sau Pfizer-BioNTech reduce cu 65% riscul de infectare cu Covid și asigura protecție atat persoanelor in varsta sau vulnerabile, cat și celor tineri și sanatoși, arata un studiu citat de BBC și The Guardian, potrivit Hotnews. Studiul a fost realizat pe un…