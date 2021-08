Un bărbat dirija circulația cu un cuțit în mână, în mijlocul intersecției Un barbat a fost prins de un jandarm in timp ce dirija traficul rutier cu un cuțit in mana, in incercarea de a-și ajuta rudele sa traverseze pe trecerea de pietoni. Evenimentul a avut loc joi seara, in județul Braila, in jurul orei 21:00, informeaza realitateadebraila.net. In drumul sau spre job, jandarmul a observat un barbat ce avea asupra sa un cuțit tip baioneta, care dirija traficul rutier. Dupa ce a coborat din mașina, subofițerul i-a confiscat cuțitul și l-a imobilizat. A sunat imediat dupa ajutor, iar in sprijin au sosit jandarmii și polițiștii aflați in serviciu. Atat barbatul, cat și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

