- Un protestatar gazat la mitingul Diasporei a murit, iar Poliția a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca politistii au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Suceava au facut 38 de perchezitii, 37 in judetul Suceava si una in Bucuresti, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu tigari de provenienta extracomunitara. In urma perchezitiilor au fost ridicate, in vederea…

- Procurori din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica si politisti ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din I.G.P.R fac joi dimnineata 23 de perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, la sediul unei institutii de interese public si la domicilii ale angajatilor, intr-un dosar…

- Doi barbati au fost gasiti decedati, luni, in jurul orei 09.45, pe Bulevardul Timisoara din Capitala. La fata locului s-au mai multe echipaje de politie si procurorii care au demarat cercetarea la fata locului. Cei doi barbati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt in…

- BUCUREȘTI, 1 iul — Sputnik. Țarul Nicolae al doilea a ocupat primul loc în topul celor mai populari oameni politici ai primei jumatați ai secolului XX, arata datele unui studiu efectuat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia. Astfel, aproximativ 54 la suta din…

- Unul dintre sutele de cazuri in care turistii sunt scosi din apa de salvamari, atunci cand este arborat steagul rosu, se va termina in instanta. Persoana scoasa din valuri vrea daune de 40.000 de euro. Un avocat din Bucuresti, Silviu Radu Luncan (60 de ani), a depus o plangere penala la Parchetul de…

- Lavinia Șandru s-a intors la prima ei dragoste, teatrul. O veți putea vedea pe scena din Piața Constituției, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei. Lavinia Șandru va juca rolul Doamnei Clara, mama vitrega a lui Vlaicu, in piesa ”Vlaicu-Voda”, de Alexandru Davila. Am gasit-o pe Lavinia…