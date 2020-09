Marți, la ora 17.45, la Postul de Politie Transporturi Feroviare Baia Mare s-a prezentat un barbat din Tauții Magheraus care a relatat faptul ca a gasit o suma de bani in fanta unui bancomat. Banii au fost predati pe baza documentelor legale bancii de care apartine bancomatul in cauza, urmand ca suma sa fie restituita proprietarului banilor, transmite IPJ Maramureș. ZiarMM The post Un barbat din Tauții Magheraus a gasit bani la un bancomat. Ce a facut cu ei appeared first on ZiarMM .