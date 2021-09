Stiri pe aceeasi tema

- Accident la Alba Iulia: Șofer ranit dupa ce doua mașini s-au lovit, pe strada Alexandru Ioan Cuza Un barbat din Aiud a fost ranit intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza. Mașina pe care o conducea a fost lovita de alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- Un barbat de 58 de ani, aflat la stana unde isi tinea vacile, in comuna Lunca de Jos, a fost atacat de un urs, vineri dimineata, si a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea Ciuc cu mai multe rani la brate si in zona capului, starea sa fiind stabila.

- La petrecerea aniversara a unui adolescent, joi, 2 septembrie, in Bautzen, landul Saxonia, balconul apartamentului situat la etajul al treilea s-a prabușit. 11 persoane au cazut, iar 9 au fost ranite, inclusiv un baiat de patru ani. Un barbat de 50 de ani e in stare grava, la spital, a scris Bild.Potrivit…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ranit, luni, dupa ce a fost prins sub un zid din BCA, victima fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Alte trei persoane au suferit un atac de panica, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un episod de vreme rea care s-a abatut asupra orașului Baia Mare, la primele ore ale zilei de luni, a trimis un barbat pe mana medicilor. Omul a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a cazut victima unui incident, in plina strada. Omul in varsta de 45 de ani a fost ranit dupa ce […] The post Barbat…

- Parchetul olandez ancheteaza un barbat care este suspecatat de asistare ilegala la sinucidere, dupa decesul a cel puțin șase persoane carora le-ar fi furnizat un produs letal, relateaza AFP.Suspectul în vârsta de 28 de ani, din Eindhoven (sud), a fost arestat marți și de atunci este…

- Alexandru C. S., in varsta de 33 de ani, patronul unei societati de constructii din Campina a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti in urma unor perchezitii care au avut loc in cele trei case detinute de barbat.

- O firma de transport persoane trebuie aleasa cu mare grija, in functie de mai multe criterii. Cele mai importante dintre acestea vizeaza experienta si facilitatile puse la dispozitia clientilor. Printre cele mai importante calitati ale unei astfel de societati sunt urmatoarele: Experienta Pe o piata…