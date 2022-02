Un bărbat din județul Iași și-a înjunghiat mortal soția. A sunat la 112 și apoi a fugit de acasă Un barbat de 67 de ani din localitatea ieșeana Gura Badiliței, comuna Vanatori, și-a injunghiat soția in inima luni seara, in jurul orei 23.00. Dupa ce a comis crima, el a sunat la 112 și a spus mai intai ca soția lui s-a lovit la cap, iar apoi a fugit. Polițiștii l-au gasit repede, iar acum este internat la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, pentru evaluare. Ucigașul a sunat la 112 și a spus mai intai ca soția lui s-a lovit la cap, insa a marturisit apoi la telefon, cand a fost transferat catre dispeceratul poliției ca femeia este injunghiata. Ajunși de urgența la locuința celor doi soți,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a decapitat mama cu un topor, iar, mai apoi, a așteptat sa fie luat de polițiști. ”In cursul nopții de 26 spre 27 ianuarie 2022, in timp ce se afla la locuința din comuna Ruginoasa, judetul Iasi, suspectul, folosind un topor, i-a retezat capul mamei sale. Cadavrul victimei a fost identificat…

- Un barbat de 45 de ani din comuna Ruginoasa, județul Iași, a fost reținut, joi, de procurori fiind suspectat ca i-a taiat capul mamei sale, in varsta de 75 de ani, cu toporul. Cadavrul a fost gasit in gradina locuinței, iar suspectul a fost internat la Institutul de Psihiatrie „Socola” pentru a se stabili…

- Marocanul Ahmed Sami El Bourkadi va ieși din arest, insa nu scapa in totalitate de urmarirea penala. Autoritațile il vor duce la Institutul de Psihiatrie „Socola”, acolo unde va fi suspus unei expertize medico-legala psihiatrica. Presupusul criminal va fi eliberat Anchetatorii ieșeni au decis ca studentul…

- Un ieșean a ajuns, in noaptea dintre ani, la Institutul de Psihiatrie „Socola”, dupa ce a suferit un traumatism cranio-facial cazand in timp ce iși urmarea soția cu toporul, informeaza Observatornews . Un barbat, de 40 de ani, din Ciurea a ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon”…

- Un barbat din județul Iași, a ajuns in noaptea dintre ani, la Institutul de Psihiatrie „Socola”, dupa ce a suferit un traumatism cranio-facial destul de grav. Incidentul s-a petrecut, vineri, in timp ce barbatul iși fugarea soția cu toporul. Un barbat de 40 de ani din Ciurea, județul Iași, a ajuns la…

- Un ieșean a ajuns, in noaptea dintre ani, la Institutul de Psihiatrie „Socola”, dupa ce a suferit un traumatism cranio-facial cazand in timp ce iși urmarea soția cu toporul. Un barbat de 40 de ani din Ciurea a ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon” Iasi in noaptea de vineri…

- Un pieton nervos a batut doi politisti care au incercat sa-l legitimeze. Barbatul a putut fi imobilizat doar dupa ce in sprijinul oamenilor legii au mai sarit un trecator si o politista aflata intamplator la fata locului. Acum, Petrica Birsan da explicatii in fata judecatorilor. La sfarsitul lunii noiembrie…

- Fiul fostului patron al Agrocom Strunga a primit oficial calitatea de suspect intr-un dosar penal in care este cercetat pentru tentativa de omor. Silviu Stegariu este banuit ca ar fi injunghiat in picior un tractorist care efectua lucrari pe un teren administrat in comuna Helesteni, pe fondul unor discutii…