- Un barbat in varsta de 50 de ani din Iasi a murit, vineri, dupa ce a fost gasit pe strada cu hipertermie, avand temperatura corporala de peste 42 de grade. El a fost transportat la spital, insa acolo a intrat de mai multe ori in stop cardio-respirator si a decedat, a declarat medicul sef UPU-SMURD Iasi,…

- Din primele informații, vorbim despre un barbat in varsta de 80 de ani, caruia i s-a facut rau, astazi, pe strada. Incidentul s-a petrecut in urma cu scurt timp, in zona Unirii din Capitala. Martorii au sunat imediat la 112, iar ambulanța a ajuns la fața locului in aproximativ 7 minute. Barbatul a fost…

- Un barbat din municipiul Iasi, gasit inconstient pe strada, cu hipertermie, avand temperatura peste 42 de grade, a murit in ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-l resuscita, anunta Digi24 . Coordonator UPU – SMURD Iasi, doctorul Diana Cimpoesu, a anuntat, vineri, ca pacientul, in varsta de aproximativ…

