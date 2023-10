Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov a transmis ca institutia a fost sesizata, marti seara, de catre un barbat, cu privire la faptul ca vecinul sau a cazut de la etaj si din apartament iese fum, potrivit news.ro. Politistii orasului Voluntari au ajuns acolo pentru cercetari si au luat masuri pentru…

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a murit inecat, din cauza Google Maps, dupa ce aplicația mobila l-a indrumat sa circule pe un pod care se prabușise in urma cu 9 ani, scrie promotor.ro .

- Ultima ora – zid cazut pe un muncitor: barbatul a murit pe locUn barbat a murit sambata dupa ce a fost surprins de un zid care s-a daramat, in satul Poroinica, a anuntat IPJ Dambovita, informeaza Agerpres."La data de 26 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au fost…

- Virusul West Nile a facut o noua victima in Romania! Este vorba despre un barbat care locuia in zona de sud a municipiului Ploiești, care a murit din cauza infecției. Potrivit informațiilor, acesta fusese ințepat de un țanțar purtator al virusului West Nile.

- Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 6, in apropierea localitatii Vitanesti. ”Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma in sensul ca, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, un barbat de 38 ani, din Mun. Turnu Magurele,…

- Un barbat de aproximativ 30 de ani a murit, dupa ce a cazut in SomesUn barbat de aproximativ 30 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut in Somes, informeaza news.ro. CITESTE SI Migranti, prinsi cand voiau sa treaca ilegal granita in Ungaria 11:16 2 Traficul la frontiera s-a dublat, in weekend,…

- Un barbat de 34 de ani a murit sambata dupa-amiaza dupa ce a cazut in lacul Izvorul Muntelui din județul Neamț, informeaza Mediafax.ISU Neamț a fost sesizat, prin apel la 112, la ora 17.17, cu privire la faptul ca in localitatea Bistricioara din comuna Ceahlau o persoana a cazut in lacul Izvorul…

- Tragedie pe un traseu montan de pe Valea Prahovei. Un barbat de 55 de ani din Bucuresti si-a pierdut astazi viata dupa ce a alunecat pe zapada si a cazut peste peretele din Cerdacul Vaii Cerbului. Salvamontistii incearca acum sa-i recupereze trupul si sa-l transporte spe Piatra Arsa. Foto: Salvamont…