Un bărbat din Dej era să lovească cu mașina un URS, pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla Un barbat din Dej a avut parte de o sperietura zdravana in aceasta seara, in jurul orei 21:30, cand in cale i-a ieșit un urs, pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, in Bunești. Dejeanul se afla in mașina cu soția sa. ”Nevasta mea conducea cand ne-a ieșit in cale… Era un urs de dimensiune medie, ne-a aparut in cale chiar dupa ce se termina parapeții, inainte de restaurantul de pe centura… Am ramas și eu și nevasta mea muți! Era ceața densa pe drum, practic nevasta mea era sa intre in el! Noroc ca nu aveam viteza… S-a speriat de mașina, de faruri și a fugit… ”, a declarat pentru Dej24.ro… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

