- In comuna Muereasca, din judetul Valcea, stingerea unui incendiu intr-o gospodarie a scos la iveala o crima petrecuta in urma cu doar cateva ore. Un localnic, acelasi care a dat foc casei, si-a omorat fosta sotie de Paste, pe motiv ca nu poate trai fara ea, dupa care a incercat sa-si ia viata.

- Pe data de 6 martie, un tanar in varsta de 17 ani din Mangalia a mers la unchiul sau si a incercat sa obtina prin violenta de la acesta o suma de bani, amenintandu-l si apoi lovindu-l cu un obiect dur in zona capului. Politistii au reusit in scurt timp sa-l prinda pe adolescent. Potrivit…

- Un barbat și-a dus tatal la azilul de batrani fiindca nu mai putea sa-l ingrijeasca și a decis sa dea altcuiva sarcina de a se ocupa de el. Cand a ajuns acasa, fiul lui de numai cinci ani i-a pus o intrebare și i-a dat un raspuns care l-au facut sa se gandeasca inca o data daca a luat…

- Situatie delicata pentru un localnic din Tismana. Vasile Nebunu va trebui sa demoleze casa pe care si-a ridicat-o acum cativa ani fara autorizatie de constructie. Sau cel putin o parte din imobil, pentru ca autoritatile locale nu il...

- Divorțurile se soldeaza, de cele mai multe ori, cu numeroase consecinte nefaste ce se abat asupra copiilor. Un barbat a „uitat” de propriul copil dupa separarea de sotie si nu i-a mai platit pensie alimentara din anul 2011.