Stiri pe aceeasi tema

- Trei dosare penale au intocmit polițiștii din Salaj la sfarșitul saptamanii trecute, pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere, in urma controalelor efectuate pe drumurile salajene. Primul dosar a fost intocmit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier.

- Marți, 6 octombrie, politistii din Tauții Magherauș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Baia Mare, privind un barbat de 49 de ani, din Tauții Magherauș. Acesta este condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni de inchisoare pentru savarșirea de infracțiuni…

- Ziarul Unirea Val de infracțiuni rutiere, in Alba: Șoferi beți, fara permis sau conducand mașini neinmatriculate, depistați de polițiștii din județ Polițiștii din județul Alba au depistat in trafic, 4 șoferi care conduceau avand permisul suspendat, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, neavand…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au depistat, pe raza municipiului Cluj-Napoca, un barbat in varsta de 33 de ani, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare…

- Procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Iasi au dispus inceperea actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de miercuri, a doi agenti de politie: Nicolae Robert Barabas (de la Biroului Rutier Iasi) si Felix Nelu Crenganis (de la Serviciul permise si inmatriculari Iasi).

- Luni, politistii din Baia Mare si Viseu de Sus au depistat pe drumurile publice din judet 4 barbati care au condus sub influenta bauturilor alcoolice sau fara a detine permis de conducere. Rezultatele testarilor cu aparatele etilotest a indicat valori cuprinse intre 0,50 si 0,63 mg/l alcool pur in aerul…

- Marti, 11 august, politistii au organizat mai multe activitati pe drumurile publice pentru prevenirea accidentelor de circulatie si depistarea persoanelor care pun in pericol siguranta pe drumurile publice. Au fost oprite pentru verificari mai multe autoturisme iar politistii au depistat patru barbati,…

- Ziarul Unirea Doua INFRACȚIUNI rutiere pe șoselele din județul Alba, in ultimele 24 de ore. Un șofer beat ,,manga“ și un altul fara permis In data de 28 iulie 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Cricau, județul…