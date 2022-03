Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii doljeni au reținut un barbat in varsta de 30 de ani, dat in urmarire internationala de autoritatile franceze, dupa ce a furat utilaje de gradinarit in valoare de 110.000 de euro, potrivit News.ro.Barbatul a fost depistat in comuna Secu iar polițiștii au descoprit ulterior ca penumele sau…

- Polițiștii din Filiași au incarcerat un barbat de 30 de ani, din comuna Bradești, cautat de autoritațile franceze pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, in asociere cu alte persoane, suspectul ar fi furat materiale și utilaje in valoare de 110.000 de euro. Potrivit…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii a doua infracțiuni de”furt calificat in scop de folosința”. Din cercetarile efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca in noaptea de 23/24 februarie 2022,…

- Un barbat 54 de de ani, din Craiova, fața de care autoritațile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor de participare la un grup infracțional organizat și inșelaciune, a fost depistat, joi dimineața, in municipiul Craiova, in urma unei acțiuni desfașurate…

- O femeie de 39 de ani, din Craiova, banuita de comiterea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, a fost reținuta ieri. In dimineața zilei de ieri, polițiștii de la economic au efectuat trei perchezitii in Craiova, pentru documentarea activitatii in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul…

- In data de 03.02.2022, in urma desfașurarii unor activitați specifice, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Braila, un barbat in varsta de 31 de ani din Braila, urmarit la nivel național și internațional.Pe numele acestuia a fost emis un mandat…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie”, ”amenințarea” și „incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție”. In fapt, la data de 23 ianuarie 2022, in jurul orei…

- Un barbat de 50 de ani, din Daneți, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare, a fost reținut de polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Daneți. Din cercetari a reieșit faptul ca, la data de 19 octombrie, barbatul de 50 de ani, in timp ce se afla pe o strada, din comuna…