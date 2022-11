Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat cu masina intr-un grup de persoane in timpul unei incaierari intr-o parcare, sambata, in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei, ranind cinci persoane, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoutilitara pe DC 25 din direcția comuna Dragoiesti catre comuna Moara, un barbat a accidentat un alt barbat care se afla in spatele autoutilitarei. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru…

- Un barbat in varsta de 50 din Germania si-a bagat familia in spital dupa ce a vrut sa faca economie la energia electrica. Acesta a facut un gratar in casa pentru a se incalzi, insa sotia si nepotul lui s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

- In aceasta dimineața, 25 septembrie 2022, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe Drumul Județean 678 A a avut loc un eveniment rutier soldat cu 3 victime. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca un barbat de 49 de ani in timp ce conducea un autoturism pe raza…

- Profit maxim cu investitii minime. Un sofer din Capitala, decis sa faca economii, a gasit reteta succesului: si-a pus masina la treaba cat timp este la serviciu. Asa impusca doi iepuri dintr-un foc: scapa de tarifele uriase de parcare din centru si face si un ban cinstit. Șoferul: „De cand au inceput…

- Un public imens i-a intampinat pe prințul Harry al Marii Britanii și pe soția sa Meghan, ducesa de Sussex, la sosirea lor la primaria din Dusseldorf, marți (6 septembrie). Harry și Meghan viziteaza Dusseldorf, in vestul Germaniei, inainte de Jocurile Invictus 2023. In timpul discursului sau de deschidere,…

- Oameni nevinovați bagați in spital de un șofer din Baia Mare care a facut un accident la Șurdești. Polițiștii orașului Baia Sprie au fost sesizați, azi, 3 septembrie, la orele amiezii, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier soldat cu victime pe D.J. 184 in localitatea…

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Doua persoane au ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un un autocamion FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Doua persoane au ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un un autocamion Un accident rutier…