Un bărbat a intrat cu mașina într-o casă după ce s-a certat cu soția Un barbat a murit la cateva minute dupa ce se certase cu soția sa, intrand cu mașina intr-o casa. Anchetatorii vor sa afle acum daca omul a vrut, de fapt, sa-și ia zilele, informeaza ȘtirileProTV. Tragedia a avut loc in comuna ieșeana Parcovaci. Intr-o curba, șoferul a intrat fara nicio urma de franare intr-o casa. Surse din ancheta spun ca barbatul de 50 de ani tocmai se certase cu soția sa. Femeia plecase de acasa de cateva zile, iar el s-a dus dupa ea, la socri, sa se impace. Acolo, insa, au inceput sa se certe, iar omul, furios, a urcat la volan. Cateva sute de metri mai incolo a intrat cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile implicate in tragicul accident la ieșire din Gherla, care s-a produs in seara de sambata, s-au izbit frontal, anunța polițiștii clujeni. Persoanele declarate decedate se aflau in același autoturism.De vina ar fi un șofer de 24 de ani, beat, care s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara.„La…

- Un barbat, de 46 de ani din Petrila, județul Hunedoara, si-a pierdut viata intr-un accident petrecut pe DN 66 . Mașina pe care o conducea a intrat sub un camion care venea din sens opus.In urma impactului, autoturismul a fost complet distrus, iar șoferul și-a pierdut viața pe loc. Salvatorii trimiși…

- Un barbat și-a stropit cu benzina soția și i-a dat foc in urma unui conflict. Tragedia a avut loc la Timișoara. Barbatul i-a mințit inițial pe polițiști in privința celor intamplate. El a fost arestat preventiv, relateaza News.ro. Cei doi au divortat in urma cu mai multa vreme, dar recent s-au impacat…

- Accidentul rutier de miercuri dimineața de la Fratauții Vechi s-a soldat cu un mort și un ranit grav. Este vorba de un batran de 78 de ani care a decedat și de soția sa de 75 de ani care se afla in stare grava la spital avand leziuni multiple. Mașina in care se aflau cei […] The post Familie distrusa…

- Un barbat din comuna Feldru a murit in aceasta seara, dupa ce a fost spulerat de un autoturism. Accidentul s-a petrecut la doi pași de casa sa. Se pare ca barbatul a fost acroșat de pe marginea drumului, in timp ce se deplasa cu o roaba. Tragedia s-a petrecut in aceasta seara, intre localitațile Feldru…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți dupa-amiaza pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Balota, din județul Valcea. O persoana și-a pierdut viața. Traficul rutier intre Valcea și Sibiu este blocat total.

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.