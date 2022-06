Stiri pe aceeasi tema

- Inca un incident provocat de „protestatarul de meserie”, Irinel Vasile Cotoc, la Timișoara. Doljeanul in varsta de 37 de ani a fost luat pe sus de polițiști, sambata, dupa ce a incercat sa dea foc steagurilor arborate in fața Primariei Timișoara. Nu este prima data cand individul creeaza probleme. El…

