- Un adolescent a luat mașina mamei sale, luni seara, și a condus prin zona pietonala din Viena-Favoriten. Cand poliția a incercat sa-l opreasca, acesta a fugit și a condus cu 100 km/h, urmarit de polițiști. Romanul a fost arestat și denunțat, scrie cotidianul austriac Exxpress.Un roman de 14 ani i-a…

- VIDEO: Accident la Alba Iulia. Copil care trecea strada pe bicicleta, acroșat de o mașina de școala de șoferi Un accident petrecut la Alba Iulia a fost surprins in imagini de participanți la trafic. Evenimentul rutier s-a petrecut in zona intersecției dintre bd. 1 Decembrie 1918 și strada Vasile Goldiș.…

- Un barbat de 50 de ani din judetul Prahova a fost omorat, in strada, in urma unui conflict spontan cu un alt barbat. Agresorul, nemultumit... The post Omorat in plina strada pentru ca agresorului nu i-a placut cum a parcat mașina appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un copil de opt ani care traversa o strada din Alba Iulia pe trecerea pentru pietoni a fost lovit de un autoturism care se deplasa in spate si al carui sofer nu a oprit. Tatal victimei a anuntat Politia cu privire la accident. Soferul implicat, o femeie, a fost gasit si este cercetat penal, potrivit…

- Un tanar de 20 ani din raionul Leova este cercetat penal, dupa ce a rapit și a accidentat un Volkswagen. Potrivit oamenilor legii acesta a sustras automobilul de pe teritoriul unei intreprinderi de pe strada Pietrarilor din capitala, unde lucra.

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT dupa ce și-a agresat soția, i-a distrus mai multe haine și i-a furat mașina Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat soția, i-a distrus mai multe haine și i-a furat mașina. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2024, polițiștii Secției…

