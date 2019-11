Un bărbat a fost stropit cu un lichid inflamabil. Bărbatul este în stare critică Cel putin trei inregistrari video ale scenei au fost postate pe forumuri utilizate de protestatari. Toate arata un barbat cu un tricou verde care se cearta cu alte persoane pe o pasarela. Intr-una din inregistrari este vazut un alt barbat in negru aruncand in victima cu un lichid si apoi dandu-i foc, spre spaima celor aflati in jur.



"In cel mai ingrozitor incident, protestatari au varsat un lichid inflamabil asupra unei persoane si i-au dat foc", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, John Tse, intr-o conferinta de presa la care au fost proiectate pe un ecran imaginile agresiunii.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

