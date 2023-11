Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Lugoj au reținut marți, 17 octombrie, in jurul orei 18:15, un barbat, in varsta de 33 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. „Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Lugoj au oprit pe DN 58 A, in localitatea Victor Vlad Delamarina, un ATV,…

- Procurorii au trimis in judecata dosarul fostului sportiv, Ion Șoltoianu. Acesta este invinuit de faptul ca, in timp ce era in penitenciar, incepand cu anul 2019, ar fi pretins ilegal de la un alt deținut peste 5 milioane de lei. Oamenii legii l-au reținut pe Șoltoianu pe 11 aprilie curent, relateaza…

- Un agent al Poliției Locale din Arad, Florin Nicolae Liber, in varsta de 29 de ani, din municipiul Arad, a fost retinut si este cercetat pentru tortura urmata de moartea victimei, dupa ce la mijlocul lunii iulie a ridicat de pe strada un barbat care ar fi fost agresiv cu trecatorii si l-a dus la sediu…

- Un barbat in varsta de 42 ani, din localitatea Pipirig, a fost retinut de politisti dupa ce a spart 4 masini parcare in zona de campare din apropierea manastirii Secu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Politistii au fost sesizati initial de un…

- Scene șocante in Galați! Un barbat in varsta de 78 de ani, din Galați, a fost impușcat de polițiștii pe care i-a atacat cu un cuțit și i-a amenințat cu moartea. Incidentul a avut loc seara trecuta.

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti, au retinut un barbat, in varsta de 50 de ani, din satul Valea Mare, orasul Negresti, judetul Vaslui, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectare a masurilor dispuse prin ordinul de protectie.Potrivit IPJ Vaslui, la data de 14 august 2023,…

- In data de 16 august 2023, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 44 de ani, cu privire la faptul ca sotul ei, in varsta de 36 de ani, din comuna Vintu de Jos, a fost agresat de catre fratele acestuia. In data de 16 august 2023, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de…

- Și-a amenințat membrii familiei cu un cuțit, intr-o zona publica din Blaj. Barbat din Craciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști Un barbat din Craciunelu de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce i-ar fi agresat și amenințat pe membrii familiei sale, avand asupra sa un cuțit. Potrivit IPJ Alba, la data…