- Autoritatile de pe aeroportul din Tiruchirapalli, sudul Indiei, au retinut un barbat care incerca sa introduca ilegal in tara 47 de pitoni din Malaezia, au informat marti mass-media din India si Malaezia, relateaza dpa.

- Autoritațile americane au inapoiat Indiei 105 obiecte de anticariat exportate ilegal din aceasta țara, dintre care cele mai vechi dateaza din secolul al II-lea d.Hr. Anunțul a fost facut marți de ambasadorul republicii sud-asiatice in SUA, Taranjit Singh Sandhu, relateaza Noi.md citind tass.ru.. {{691600}}"105…

- Autoritațile din India, cel mai mare furnizor de orez din lume, au ținut sa interzica exportul aproape tuturor soiurilor de orez, cu excepția orezului basmati. Se așteapta ca aceasta masura sa ajute la evitarea creșterii prețurilor orezului pe piața interna, relateaza Bloomberg citind surse din industrie.…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Vrancea au prins in flagrnt delict un barbat care se deplasa cu mașina spre București, unde intenționa sa vanda 5 kilograme de MDMA, pe care le avea intr-un rucsac pe bangheta din sptae a autoturismului.

- Un MiG 21, al Forțelor Aeriene Indiene, s-a prabușit in orașul Hanumangarh, statul Rajasthan, centrul Indiei. Avionul de lupta a cazut peste o casa, iar trei oameni au murit pe loc, relateaza NDTV. Pilotul a reușit sa se ejecteze.In cadrul cercetarii preliminare s-a stabilit ca pilotul, care decolase…

- Autoritatile din India au declarat ca 21 de persoane si-au pierdut viata dupa ce ambarcatiunea turistica pe care se aflau s-a rasturnat in statul Kerala din sudul Indiei, informeaza Rador.Ambarcatiunea cu doua punti s-a rasturnat chiar in mijlocul raului, multi pasageri fiind prinsi sub punti. Martorii…

- Un barbat din Aiud a forțat portiera unei mașini sa fure bunurile din interior: A fost prins in flagrant de polițiști Un barbat din Aiud a forțat portiera unei mașini sa fure bunurile din interior. A fost prins in flagrant de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 mai 2023, in jurul orei 16.30,…

- Incidente violente in Manipur, nord-estul Indiei. Autoritațile au luat masuri stricte, in incercarea de a ține situația sub control. In timp ce armata indiana și forțele paramilitare centrale au fost chemate pentru a controla situația din Manipur, N Biren Singh – ministrul-sef al statului – a facut…