Un barbat a fost gasit vinovat de hartuirea jucatoarei britanice Emma Raducanu. "M-am simtit ingrozita"

- Un barbat de 35 ani a fost gasit vinovat de catre o instanta din orasul Bromley, UK, de hartuirea jucatoarei britanice de tenis Emma Raducanu, campioana de la US Open 2021, transmite Reuters.

- Emma Raducanu, 19 ani, 18 WTA, a povestit in instanța despre teroarea in care traiește, dupa ce un fost șofer de la o firma de livrare la domiciliu a vizitat-o de trei ori acasa și a furat pantoful tatalui ei drept „suvenir”, scrie Daily Mail , citat de HotNews.ro . Dupa ce a urmarit-o la televizor…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, al carei tata este roman, va incepe noul sezon din circuitul profesionist de tenis luna viitoare la Melbourne, cu ocazia unui turneu de pregatire in vederea Openului Australiei, informeaza Reuters.

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu, castigatoarea turneului US Open, si inotatorul Adam Peaty, campion olimpic la Tokyo, au castigat, joi, premiile de cei mai buni sportivi ai anului acordate de Asociatia Jurnalistilor de Sport (SJA) din Marea Britanie, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Raducanu,…

- Selectionerul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, l-a sfatuit pe tanarul sau mijlocas la deschidere Marcus Smith sa evite "valul de lucruri care distrag atentia" ce ar putea veni in calea sa odata cu succesul, tehnicianul subliniind scaderea de forma a jucatoarei de tenis Emma Raducanu dupa…