Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de culoare din Arizona a fost impușcat de catre polițiști, chiar daca avea mainile ridicate in semn ca se preda. Individul a mai fost impușcat de doua ori, deși era prabușit la pamant.

- Un barbat de 31 de ani a fost arestat, vineri seara, intr-un caz de ultraj produs in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un politist a fost ranit usor in timpul interventiei de aplanare a unui conflict in noaptea de joi spre vineri..

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie politie Rurala Apahida au retinut pentru 24 de ore un barbat de 31 de ani, din comuna Mociu, cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Luni, 8 iunie, in jurul orei 12.15, omul a fost depistat de politisti, in…

- Un barbat a fost filmat in timp ce isi face loc cu masina printr-un grup de protestatari violenti. Soferul devine agitat la un moment dat, coboara din masina, impusca un protestatar si apoi ameninta pe altii. Individul a fost identificat de autoritațile americane și a fost arestat, notaeza mediafax.Un…

- In ziua de 6 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si tentativa de viol si au retinut un barbat de 39 de ani, din Campulung. Din cercetari s-a stabilit ca,…

- Doi politisti americani au fost filmati cum trantesc la pamant un barbat de 75 de ani, in Buffalo, New York. Imaginile au fost filmate de un reporter al unui post local de radio și au fost urmarite de milioane de americani.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 38 de ani, urmarit de autoritatile irlandeze pentru comiterea infractiunilor de viol si furt. La data de 26 mai 2020, in baza activitatilor investigativ-operative desfasurate, politistii Serviciului de Investigatii Criminale…