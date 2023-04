Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Olt au deschis o ancheta dupa ce o fata de 12 ani a cazut de la etajul unui bloc din Slatina, victima fiind transportata la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis, printr-un comunicat de presa, ca politistii au fost sesizati de un barbat, duminica dupa amiaza, cu…

- O fata de 12 ani a cazut de la etajul unui bloc din comuna Milcov, județul Olt. O persoana care a observat-o pe jos a sunat la 112 și a alertat autoritațile. „La data de 16 aprilie 2023, in jurul orei 17:25, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat de un barbat, din municipiul Slatina, cu…

- La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca un barbat ar fi cazut de la etajul 1 al unei unitați medicale din municipiul Ploiești – Secția de Urologie (Boldescu) a Spitalului Județean de Urgența Ploiești. In…

- Un pacient in varsta de 73 de ani a murit marti seara, dupa ce a cazut de la etajul unu al unei sectii exterioare a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, informeaza surse medicale, citate de Agerpres. Pacientul in varsta de 73 de ani a fost dus de urgenta in sala de operatii, insa la un moment…

- Un elev, de 19 ani, al Școlii Sf. Mina din Craiova, a ajuns azi noapte la spital, dupa ce a cazut la etajul internatului unitații de invațamant. Azi noapte, la ora 3.15, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de la spital ca tanarul, cazut de la etaj, a ajuns la camera de garda. Polițiștii…

- Faptul ca o persoana ar fi intinsa pe sol, pe strada Manastirii din municipiul Slatina a fost sesizata prin 112, marti dimineata.La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina și un echipaj al ambulanței, in vederea acordarii primului-ajutor.Politistii l-au identificat…

- O tanara de 20 de ani a murit, sambata, dupa ce ar fi cazut de la etajul intai al blocului in care locuia, in municipiul Targu Jiu. Politistii fac verificari in acest caz, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul.Fata a cazut de la etajul intai, iar echipajul Serviciului de Ambulanta…

