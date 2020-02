Stiri pe aceeasi tema

- O persoana de 63 de ani, din Timisoara, a ajuns la spital, joi seara, cu simptome de intoxicare, dupa ce in locuinta sa au fost inregistrate acumulari de monoxid de carbon de la o instalatie de incalzire improvizata. In casa se aflau si doi copii care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit…

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineata la un apartament in municipiul Piatra Neamt, doua persoane fiind transportate la spital intoxicate cu monoxid de carbon, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Pompierii de la Detasamentul Piatra Neamț s-au deplasat la locul indicat cu o autospeciala…

- Un barbat de 49 de ani a murit, miercuri seara, iar o femeie de 75 de ani a fost transportata la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o locuinta din Medias, judetul Sibiu. Barbatul era in stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare facute de echipajul de la Ambulanta fiind insa…

- Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o casa din Mediaș, județul Sibiu, anunța MEDIAFAX.ISU Sibiu a intervenit miercuri seara la o casa din orașul Mediaș, unde doua persoane prezentau suspiciune de intoxicație cu…

- Zece persoane care acuzau greturi, durere de cap si varsaturi au primit ingrijiri la locul incidentului, fiind vorba despre patru copii si sase adulti. ece persoane, intre care patru copii, din judetul Ialomita au primit ingrijiri medicale, sambata dimineata, dupa ce au acuzat greturi, dureri de cap…

- Doi adulți și doi copii au ajuns la spital, in noaptea de miercuri spre joi, intoxicați cu monoxid de carbon intr-un apartament din Aleșd, județul Bihor, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Bihor, in noaptea de miercuri spre joi, locatarul unui apartament de la etajul 1 al unui bloc de locuințe…

- Tragedie fara margini, intr-o localitate din Buzau. La o luna dupa ce a imbracat rochia de mireasa, o tanara de 26 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, iar fetița ei a ajuns la spital in stare grava. Nenorocirea a fost descoperita de vecini, pe care i-a alarmat soțul tinerei, care a plecat…

- O femeie de 26 de ani a murit, iar copilul sau in varsta de 7 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, in locuinta lor din localitatea buzoiana Caltuna.