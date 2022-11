Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 17 ani s-a aruncat, joi seara, de la etajul al doilea al unui bloc din Targu Jiu, fiind ranit. El a fost transportat la spital, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat a fost transportat la spital in stare de inconstienta, iar altul a fost ranit mai usor, dupa ce un tanar aflat sub influenta substantelor psihoactive a lovit cativa arbori si s-a rasturnat, sambata, cu masina pe care o conducea, in apropiere de Gherla. "Sambata, 15 octombrie, in jurul orei…

- Trecatorii care l-au observat pe barbatul ranit, intins pe pamant, au anuntat autoritatile.Barbatul a fost gasit cazut pe strada Aleea Castanilor din Slatina, cu multiple leziuni, fiind transportat la spital de un echipaj medical de la Ambulanta.„La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul…

- Un copil de doi ani a cazut, marti seara, de la etajul al patrulea al lui bloc din Piatra Neamt, dupa ce se pare ca s-ar fi rezemat de o fereastra. Copilul a supravietuit, dar are leziuni multiple, fiind transportat la spital. Mama sa, in stare de soc, a avut nevoie si ea de ingrijirile medicilor, informeaza…

- La data de 10 septembrie 2022, in jurul orei 20.20, pe strada Traian, din municipiul Alba Iulia, un barbat de 55 de ani, din Alba Iulia, care se deplasa pe bicicleta, s-a dezechilibrat și a cazut pe partea carosabila. In urma accidentului, barbatul a suferit leziuni corporale și au fost transportat…

- O aeronava de mici dimensiuni s-a prabușit, sambata, pe un camp din localitatea Letca Noua din județul Giurgiu, a transmis IGSU. La fața locului a fost transmis și un elicopter SMURD. Apelul catre 112 a fost facut in jurul orei 14:00. IGSU a anunțat ca este vorba de o aeronava de mici dimensiuni despre…

- Tragedia a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in zona Insulei de Agrement din Bacau. Un baiat de 13 ani a murit inecat si altul de 12 ani a fost transportat la spital dupa ce au cazut in apa, potrivit site-ului local Ziarul de Bacau. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri…