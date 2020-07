Un avocat materialist Un avocat isi cumpara ultimul tip de Lexus. Ajunge la serviciu si cand coboara din masina, trece un camion cu viteza si-i face praf portiera. Avocatul innebuneste……incepe sa urle, sa faca un scandal teribil. In cateva minute, vine politia la locul accidentului. Avocatul continua sa faca scandal. La un moment dat, politistul care scria procesul verbal, ii spune in scarba: -Asa sunteti voi, avocatii. Va ganditi numai la partea materiala. Dumneata nu ai vazut ca, in urma accidentului, bratul stang ti-a fost smuls din umar????-Aoleu! Acum am ramas si fara Rolex!!!, raspunde avocatul… Articolul Un… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul barbatului incatusat spune ca politistii au facut un abuz si ca i-au bagat clientul in spital. "A fost chemata salvarea si a iesit din sectie incatusat. Este desfigurat, este un client pe care il cunosc de peste 20 de ani. Am putut sa intru in Spitalul Elias si am luat legatura cu…

- Procurorii doljeni au cerut si obtinut arestarea preventiva a patru barbati din Craiova, acuzati de tentativa de omor calificat. Anchetatorii au retinut ca, saptamana trecuta, cei patru barbati au intrat in gospodaria unei familii din cartierul Popoveni si au agresat trei persoane. Agresorii erau inarmati…

- Werder Bremen si-a asigurat mentinerea in prima divizie din Germania, dupa ce a remizat, in deplasare, cu formatia Heidenheim, scor 2-2, in meciul retur al barajului pentru mentinerea/promovarea in 1.Bundesliga, potrivit news.ro.Theuerkauf in minutul 3 a marcat in propria poarta, iar Heidenheim…

- "Eu, Ennio Morricone, am murit", afirma celebrul compozitor italian in debutul scrisorii de adio pe care a lasat-o rudelor si prietenilor si in care artistul isi reitereaza dragostea fata de sotia lui, Maria, relateaza luni EFE.Enio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme celebre,…

- Legatura dintre Mrgherita de la Clejani și Theodor, tanarul despre care s-a presupus ca ii este și iubit, a fost una greu de ințeles. Insa acum avocatul tanarului a facut dezvaluirile care ar putea desluși tipul de relație pe care cei doi au avut-o inainte de scandalul in care au fost implicați amandoi.

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, s-a dezlantuit joi in apararea unui tweet al presedintelui american cu privire la uciderea lui George Floyd, intr-un interviu acordat televiziunii britanice, care s-a transformat intr-un schimb de jigniri, relateaza AFP.Animatorul emisiunii…

- Cei doi s-ar fi șicanat in trafic, inainte de accident, pe fondul unor conflicte mai vechi. Dupa ce și-ar fi transmis injurii și semne obscene, tanarul de 25 de ani din Cațcau ar fi intrat intenționat in bistrițeanul de 26 de ani. In urma impactului, tanarul din Bistrita a avut nevoie de ingrijiri…

- Moartea fulgeratoare a lui Kobe Bryant, pe 26 ianuarie, intr-un accident de elicopter, a provocat un scandal uriaș in Statele Unite ale Americii.Conform People, Vanessa Bryant, vaduva fostului baschetbalist, a dat in judecata biroul serifului din Los Angeles pentru difuzarea unor fotografii de la locul…