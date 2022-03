Un avion s-a prăbușit în județul Bacău. Se presupune că avionul ar fi din Iași Un avion s-a prabusit in aceasta dupa-amiaza, in judetul Bacau. Aeronava ar fi cazut in zona impadurita cuprinsa intre comunele Buhoci si Ungureni. In acest moment, mai multe echipaje de interventie cauta locul prabusirii. Romatsa a alertat 112, dupa ce s-a activat vesta unui pilot, ceea ce indica un posibil impact cu solul. Echipaje ISU, jandarmi, politisti, precum si autoritatile locale au pornit in cautarea aeronavei. „Pompierii bacauani au fost solicitati sa intervina in padurea din zona localitatii Buhoci in urma unui apel care anunta un posibil accident aviatic in care a fost implicat un… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

