Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu porci vii s-a rasturnat, miercuri, pe DN 23A, in localitatea Milcovul, in urma evenimentului conducatorul auto fiind ranit usor, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel 112 a fost anuntat faptul ca un autotren s-a rasturnat pe DN23A, in localitatea Milcovul.…

- Un tir cu porci s-a rasturnat pe Drumul Național 23 A, in localitatea Milcovul din județul Vrancea. Șoferul va fi transportat la spital, iar proprietarul animalelor va trimite alta mașina pentru a lua animalele...

- O femeie a ajuns, duminica, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost implicat intr-un accident de circulatie cu o autospeciala de pompieri a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, informeaza…

- Trei localitati din Vrancea se apropie de o rata de infectare cu COVID-19 de 3 la mia de locuitori, dar rata de incidenta la 14 zile in judet ramane una dintre cele mai scazute la nivel national, de 1,43 cazuri la mia de locuitori, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea."Rata…

- Un accident spectaculos s-a produs marți pe DN2B, in județul Braila. Un tir incarcat cu cereale s-a rasturnat pe șosea in urma unui accident in care a fost implicat și un autoturism. Traficul rutier in zona este blocat, informeaza Mediafax.Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții…

- REȘIȚA – E vorba de un urmarit național, care a intrat pe mana jandarmilor dupa ce aceștia au fost chemați vineri seara sa sparga un chef in aer liber unde patru tineri consumau alcool și uitasera de masca de protecție! Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Caraș-Severin, oamenii legii au gasit printre…

- Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau masca de protectie. Jandarmii au gasit printre ei un urmarit național pentru talharie, scrie ziarul local Caon.Jandarmii au fost chemați, vineri seara, intr-un cartier, unde …

- Un accident rutier in care a fost implicat un șofer din județul Alba a avut loc, in aceasta dimineața, la ieșirea din Miercurea Sibiului spre Apoldu. Din primele cercetari, este vorba despre un șofer de 47 de ani, din județul Alba, care ar fi pierdur controlul asupra mașinii și s-a rasturnat in afara…