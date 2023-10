Incident in trafic, in aceasta dupa-amiaza, la Timișoara. Un autobuz al Societații de Transport Public Timișoara a luat foc in mers, pe strada Gheorghe Dima. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. „In jurul orei 16:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz de transport public in comun, in […] Articolul Un autobuz al STPT a luat foc in mers, in zona Pieței 700 din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .