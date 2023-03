Un atacator Hamas a rănit trei persoane în Tel Aviv Un atacator palestinian a deschis joi focul in Tel Aviv, ranind trei persoane, dupa care a fost ucis de Politie, in ceea ce premierul Benjamin Netanyahu a etichetat drept un „atac terorist”, pe fondul tulburarilor tot mai intense in Cisiordania. Grupul islamist Hamas a revendicat atacul. Atacatorul avea 23 de ani si era membru Hamas, din Cisiordania. Politia a izolat o parte a strazii Dizengoff, din centrul orasului, unde a avut loc atacul. Medicii au acordat ingrijiri celor raniti pe trotuarul din apropiere. „Doi politisti si doi civili care se aflau in zona au ucis teroristul”, a declarat un… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

