Un asteroid a fost detectat cu doar două ore înainte de intrarea în atmosfera Pămîntului La data de 11 martie 2022, in jurul orei 23:20 un mic asteroid a intrat in atmosfera Pamantului, transmite Noi.md cu referire la descopera.ro. Acesta nu este un eveniment neobișnuit. Rocile spațiale intra in atmosfera planetei noastre mereu. Ceea ce face asteroidul din cazul de fața cu totul special este faptul ca un astronom l-a detectat inainte sa intre in atmosfera. Roca a fost numita 2022 E Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 martie 2022, in jurul orei 23:20 (ora Romaniei), un mic asteroid a intrat in atmosfera Pamantului. Acesta nu este un eveniment neobișnuit. Rocile spațiale intra in atmosfera planetei noastre mereu. Ceea ce face asteroidul din cazul de fața cu totul special este faptul ca un astronom l-a…

- Dupa Proxima b si c, iata-o pe cea mai tanara, Proxima d: astronomii au detectat o noua planeta care orbiteaza in jurul stelei Proxima Centauri, cea mai apropiata de sistemul nostru solar, potrivit unui studiu publicat joi in Astronomy & Astrophysics (A&A), relateaza AFP. Doar un sfert…

- Din cauza unei furtuni magnetice, pâna la 40 de sateliți SpaceX nu au putut fi redirecționați dupa lansarea lor de saptamâna trecuta și s-au dezintegrat în timp ce intrau din nou în atmosfera Pamântului, a anunțat compania Elon Musk, potrivit AFPUn total de 49 de sateliți…

- Un total de 49 de sateliți au fost lansați joia trecuta din Florida la bordul unei rachete Falcon 9. Aceștia urmau sa faca parte din constelația Starlink, destinata sa furnizeze internet din spațiu.Dar desfașurarea acestui nou lot a fost „afectata in mod semnificativ de o furtuna geomagnetica vineri”,…

- Astronomii au analizat una dintre exoplanetele cu cele mai extreme conditii cunoscute, WASP-189 b, si au descoperit o atmosfera impartita pe straturi exact ca a Pamantului. Insa asemanarile se opresc aici, scrie IFL Science. WASP-189 b este o planeta cu masa de doua ori mai mare decat cea a lui Jupiter…

- Este posibil ca oamenii de știința sa fi venit în sfârșit cu o explicație pentru unul dintre cele mai durabile mistere ale programului Apollo: de ce unele dintre rocile aduse înapoi de pe suprafața lunara par sa fi fost formate în interiorul unui câmp magnetic la fel de…

- O racheta ruseasca scapata de sub control se indreapta cu viteza spre atmosfera Pamantului, au avertizat miercuri seara experții, intalnirea rachetei cu atmosfera planetei urmand sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, scrie CNN.

- Experți in domeniul spațial au depistat o racheta ruseasca care se indreapta, necontrolat, spre atmosfera Pamantului, intalnirea rachetei cu atmosfera planetei urmand sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, transmite miercuri seara CNN. Racheta a fost lansata pe 27 decembrie 2021 din nord-vestul…