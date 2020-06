Un antreprenor român a angajat 700 de oameni în perioada pandemiei, pe care îi "închiriază" marilor lanțuri de retail Un antreprenor roman a angajat 700 de oameni in perioada pandemiei, pe care ii "inchiriaza" marilor lanțuri de retail Compania de leasing de personal ESSA a obtinut o crestere a cifrei de afaceri cu 6% in primul trimestru al anului, angajand aproape 700 de oameni pe perioada pandemiei de COVID-19, personal pe care ulterior il "inchiriaza" altor companii pentru o anumita perioada de timp. Potrivit unui comunicat, cifra de afaceri a companiei de leasing de personal ESSA a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de 6% în primul trimestru din acest an, faţă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un antreprenor roman, Eugen Saulea, a reusit sa obtina o crestere a cifrei de afaceri cu 6% in primul trimestru al anului, angajand aproape 700 de oameni pe perioada pandemiei de COVID-19, personal pe care ulterior il "inchiriaza" altor companii pentru o anumita perioada de timp, se arata intr-un…

- Numarul mediu de pensionari s-a situat la 5,133 milioane la 31 martie 2020, in scadere cu 7.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a inregistrat o usoara crestere, cu 0,8%, la 1.423 de lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise vineri AGERPRES.…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 mld. euro la trei luni, in creștere cu 732,4 mil. euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat cel inregistrat…

- Gigantul Amazon angajeaza inca 75.000 de persoane, pentru a face fata cererii crescute de livrari la domiciliu in perioada pandemiei Retailerul online Amazon a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea…

- Amazon .com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de locuri…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in primele doua luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%, fata de aceeasi perioada din 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Principalele resurse de energie primara in perioada…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3202 lei in luna februarie a acestui an, in crestere cu 13 lei (+0,4%) fata de luna precedenta si cu 9,2% fata de luna februarie a anului trecut, conform datelor, publicate joi, de Institutului National de Statistica. Cele mai mari valori ale castigului s-au…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…