Un angajat al Penitenciarului - Spital Bucuresti - Jilava a fost confirmat pozitiv, marti, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, informeaza marti Administratia Nationala a Penitenciarelor. Politistul de penitenciare este asimptomatic. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie si nu a interactionat cu persoane private de libertate, precizeaza ANP. Conform sursei citate, in prezent, se efectueaza verificari pentru stabilirea contactilor. Administratia locului de detinere aplica recomandarile Directiei de Sanatate…