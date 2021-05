Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului ISAI GHEORGHE, la data faptei auditor public extern la Camera de Conturi Cluj – Curtea de Conturi a Romaniei, in sarcina caruia s-a reținut comiterea…

- Gheorghe Isai este acuzat de catre procurorii DNA ca in 2013, cand era auditor public extern la Camera de Conturi Cluj – Curtea de Conturi a Romaniei, ar fi luat mita un ponton in valoare de 28.000 de lei de la doi oameni de afaceri pentru a face un raport ”mai bland”. Isai avea sarcina, la vremea respectiva,…

- Comisia juridica, cea pentru aparare si cea pentru tehnologia informatiilor au dat, miercuri, raport de adoptare, cu majoritate de voturi, proiectului de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile

- Ultimul raport al Curtii de Conturi (Camera) Buzau (audit efectuat in martie si aprilie 2020!) arata dimensiunea uriasa a jafului din bani publici pe care Adminsitratia Publica Locala, sub directa “obladuire” a primarului faliment – Toma Constantin, o face prin apropiatii sai. Nu mai putin de 33.330.000…